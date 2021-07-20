Заважали нічні посиденьки. У Києві бабуся розпиляла лавку під будинком (фото)

ЖЕК подав заяву в поліцію на бабусю за псування майна

У Києві літня жінка знайшла оригінальний спосіб позбавити себе від нічного шуму під вікнами будинку. Для цього вона розпиляла лавку, де збиралися молоді люди на нічні посиденьки. Про це повідомляється у соцмережі.

Інцидент стався біля будинку на вул. Празькій, 18А у Дніпровському районі столиці.

Нібито молоді люди допізна розпивали спиртні напої на лавочці та голосно кричали. Жінка вирішила прибрати лавку, щоб навести порядок.

Але з'ясувалося, що лавочки біля цього будинку встановили ще в 2019 році, і скарг про гучні посиденьки досі не надходили.

У зв’язку з цим ЖЕК подав заяву в поліцію на бабусю за псування майна.

До слова, у ніч на 19 липня невідомі пошкодили 24 інформаційні таблички, встановлені на паркувальних майданчиках у центрі Києва.