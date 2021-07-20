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    Заважали нічні посиденьки. У Києві бабуся розпиляла лавку під будинком (фото)

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    Бабуся пилкою знищила лавочку біля будинку - Заважали нічні посиденьки. У Києві бабуся розпиляла лавку під будинком (фото)
    Бабуся пилкою знищила лавочку біля будинку
    Фото: R&B News. Березняки та Русанівка/Telegram

    ЖЕК подав заяву в поліцію на бабусю за псування майна

    У Києві літня жінка знайшла оригінальний спосіб позбавити себе від нічного шуму під вікнами будинку. Для цього вона розпиляла лавку, де збиралися молоді люди на нічні посиденьки. Про це повідомляється у соцмережі.

    Інцидент стався біля будинку на вул. Празькій, 18А у Дніпровському районі столиці.

    Нібито молоді люди допізна розпивали спиртні напої на лавочці та голосно кричали. Жінка вирішила прибрати лавку, щоб навести порядок.

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    Заважали нічні посиденьки. У Києві бабуся розпиляла лавку під будинком (фото)
    Заважали нічні посиденьки. У Києві бабуся розпиляла лавку під будинком (фото)

    Але з'ясувалося, що лавочки біля цього будинку встановили ще в 2019 році, і скарг про гучні посиденьки досі не надходили.

    У зв’язку з цим ЖЕК подав заяву в поліцію на бабусю за псування майна.

    До слова, у ніч на 19 липня невідомі пошкодили 24 інформаційні таблички, встановлені на паркувальних майданчиках у центрі Києва.

    Теги: Київ вандалізм жінка майно
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    Заважали нічні посиденьки. У Києві бабуся розпиляла лавку під будинком (фото)