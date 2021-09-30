У столичній Лаврі священик поскандалив із волонтерками щодо стерилізації кішок (відео)

Чоловік, який назвав себе архімандритом, грубо і на «ти» спілкувався з жінками, які хотіли допомогти тваринам

Священнослужитель розбив переноску жінкам, які хотіла забрати тварин

У столиці волонтери хотіли стерилізувати кішок, які мешкають на території Києво-Печерської Лаври. Однак священик не дав жінкам забрати тварин, він вступив із ними в грубу перепалку і навіть розбив переноску. Про інцидент повідомляє Telegram-канал «Київ без цензури».

Так, зоозахисники вирішили відловити кішок і відвезти їх на стерилізацію. Жінки взяли з собою спеціальну переноску і планували допомогти відразу декільком тваринам, але їм завадив священик із Лаври. Чоловік, який назвав себе архімандритом, не тільки заборонив волонтерам рятувати кішок, але ще і розбив їх переноску.

«На цей час Лавра розбилася на два табори: за і проти стерилізації. Виявляється, стерилізація – це гріх! Здивувала волонтерів і реакція архімандрита, який шваркнув переноскою об торець будівлі з такою силою, що сам на п'яту точку впав. Впав дуже елегантно, як істинний священнослужитель», – повідомили очевидці.

Священика не зупинило навіть те, що у волонтерів були всі необхідні дозволи на вилов і стерилізацію кішок. Він грубо спілкувався з жінками, звертався до них на «ти» і навіть стверджував, що дозвіл і благословення на допомогу тваринам може дати тільки «владика».

Більш того, чоловік намагався прогнати жінок і агресивно реагував, коли волонтери намагалися йому довести необхідність стерилізації кішок.

«Хто ти така?», – гнівно запитав священик Лаври, звертаючись до волонтерки.

Конфлікт закінчився тим, що жінки так і не зуміли зловити кішок, тому що чоловік розбив переноску для тварин. Чи дійсно він є священиком у Лаврі – поки не повідомили.

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