Збирав гриби й заблукав. У Києві правоохоронці врятували чоловіка (відео)

Чоловік вирішив скоротити шлях й пішов через очерет

У Києві 86-річний чоловік пішов збирати гриби і заблукав. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, до поліції звернулась жінка і повідомила, що її чоловік пішов збирати гриби й заблукав. Заявниця додала, що йому стало зле.

Поліцейські зв’язались з громадянином. Той пояснив, що спочатку ходив поблизу сміттєспалювального заводу. Де знаходиться зараз не знає, але за 300 метрів від себе бачить велику трубу червоно-білого кольору.

Довгий час патрульні прочісували територію. Врешті побачили трубу, а потім подаючи звукові сигнали почули самого чоловіка. Голос лунав з очерету.

Виявилось, що чоловік вирішив скоротити шлях й пішов через очерет та ще й з водою. Дорогою йому відняло ноги. Неабиякими зусиллями патрульні витягли чоловіка з пастки. Після огляду лікарів 86-річного мандрівника доставили додому, де на нього чекали рідні.

Нагадаємо, на Чернігівщині жінка підірвалася на розтяжці, коли збирала гриби. Жінка пішла в ліс по гриби, знехтувавши попередженнями про мінну небезпеку.

Також у місті Сквира від отруєння грибами помер 4-річний хлопчик. Сестра загиблого разом зі своїм нареченим збирали у лісосмузі гриби, які того ж дня приготували та з'їли. Дівчина пригощала стравою також свою 9-річну сестру та малолітнього братика. Всі троє загинули