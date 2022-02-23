На Вінниччині родина замість картоплі вирощує елітні гриби (фото, відео)

Родина вирішила здійснити трюфельний експеримент

Ще рік тому Оксана Бас саджала на своєму городі у селі Гайове, що на Вінниччині: моркву, картоплю та буряк. Та цієї весни, виділяє частину ділянки ще й під вирощування трюфеля, який сотні років тому називали грибом за ціною золота, розповідає «Вінницяінфо».

Панянка вирішила відродити культуру та історію рідного краю. Вона дослідила, що з 1540 року, коли неаполітанська принцеса Бона Сфорца заснувала тутешнє місто Бар, у лісах активно почали вирощувати трюфелі, якими ласували вельможі.

Трююфель (народна назва земляне серце) (Tuber) – рід сумчастих грибів із підземними м'ясистими плодовими тілами з порядку пецицієві. До справжніх трюфелів належать їстівні види, які вважають цінним делікатесом.

Трюфель - один із найдорожчих видів грибів

«Кілька років тому, ми записували програму «Страва честі» з відомим амбасадором української кухні Юрієм Ковриженко. З колежанками готували наш традиційний бігус по-барськи, а Юрій –італійську лазанью. Об’єднували ці дві страви – гриби. Так от, відомий кулінар використовував трюфель. Ми ще з дівчатами жартома спочатку зауважили, що такий інгредієнт… може зіпсувати смак. Адже, знаходили у наших лісах ці трюфелі. Як годиться, спочатку відварювали та смажили, як усі гриби. Але… трюфелі вийшли геть неїстівними. Та Юрій із нас тільки посміявся. Бо виявилося, спосіб приготування цього гриба абсолютно інакший. Коли скуштували ту лазанью, то зрозуміли сенс його слів. Ну, і чому трюфелі такі дорогі», – розповідає Оксана Бас.

Автор: Вінниця. info

Відтоді пані Оксана почала вивчати історію трюфелів. І з’ясувалося, коли в Україні ще гадки не мали, що таке картопля, трюфелями з Вінниччини вже смакували вельможі.

«Наше місто Бар, напочатку червня 1538 року заснувала Бона Марія Сфорца д'Арагона – дружина короля Сигізмунда I Старого, короля польського, великого князя литовського, руського і жемайтського. За походженням герцогиня Міланська, неаполітанська принцеса, дочка міланського герцога Джан Галеаццо Сфорца та Ізабели Арагонської. Тут, на території Вінниччини жила до останніх своїх днів. І за її часів у місцеві ліси завезли трюфель, який вирощували та яким ласували вельможі», – розпочинає з історичного екскурсу Бас.

Оксана займається розвитком зеленого туризму та історичної спадщини Бару та його околиць. Із чоловіком придбали сільський будинок. Тут приймають туристів, проводять майстеркласи.

«Я також досліджую стародавню кухню з часів Бони. І мені стало цікавим виростити трюфель. На Вінниччині є такий професійний грибник Олександр Джига. Він професійний агроном, який займається вирощуванням трюфеля. Знає місця, де вони ростуть у лісах Вінниччини. А також їздить закордон до фермерів, які їх вирощують на професійному рівні. Ну і сам удосконалюється у цьому напрямку. От він і привіз з іспанської провінції Арагон готові саджанці. Я у нього купила два дубочки та стільки ж ліщини. У них мікрований міцелій (насіння грибів) трюфеля», – пояснює Бас.

Наразі саджанці, до повного завершення морозів, знаходяться у горщиках, які пані Оксана тримає дома.

«Із теплом висадимо їх у ґрунт на городі. Саджанці мають бути один від одного на відстані 5м. А про перші результати можна говорити лише за 5 років. Наразі, у нас триває трюфельний експеримент. Висаджуємо маленький садочок на городі, який може колись стати гарним бізнесом для наших дітей та онуків», – посміхається Оксана.