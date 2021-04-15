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    Збитки на 2 млн грн. Інспектору податкової Києва загрожує до п’яти років тюрми

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    Інспектору&nbsp;Головного управління Державної податкової служби в Києві вручено підозру - Збитки на 2 млн грн. Інспектору податкової Києва загрожує до п’яти років тюрми
    Інспектору Головного управління Державної податкової служби в Києві вручено підозру
    Фото: ДБР

    Посадовець Податкової служби підозрюється у службовій недбалості

    Державне бюро розслідувань повідомило про підозру інспектору Головного управління Державної податкової служби в Києві, через службову недбалість якого державі завдано збитків на понад 2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Встановлено, що інспектор не забезпечив належної перевірки підприємства, яке займається постачанням добрив, та його взаємовідносин з ризиковими контрагентами. Це призвело до ненарахування до державного бюджету податку на додану вартість в сумі понад 2 млн грн.

    Таким чином, посадовець ДПС підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

    Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

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    Збитки на 2 млн грн. Інспектору податкової Києва загрожує до п’яти років тюрми
    Збитки на 2 млн грн. Інспектору податкової Києва загрожує до п’яти років тюрми
    Збитки на 2 млн грн. Інспектору податкової Києва загрожує до п’яти років тюрми

    Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.

    Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань затримало заступника начальника відділу кримінальної поліції одного з управлінь Національної поліції у Києві на хабарі.

    Теги: Київ кримінал Державне бюро розслідувань Державна податкова служба
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