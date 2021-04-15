Збитки на 2 млн грн. Інспектору податкової Києва загрожує до п’яти років тюрми

Посадовець Податкової служби підозрюється у службовій недбалості

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру інспектору Головного управління Державної податкової служби в Києві, через службову недбалість якого державі завдано збитків на понад 2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що інспектор не забезпечив належної перевірки підприємства, яке займається постачанням добрив, та його взаємовідносин з ризиковими контрагентами. Це призвело до ненарахування до державного бюджету податку на додану вартість в сумі понад 2 млн грн.

Таким чином, посадовець ДПС підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань затримало заступника начальника відділу кримінальної поліції одного з управлінь Національної поліції у Києві на хабарі.