Уряд призначив Любченка керувати податковою службою ще п’ять років

Олексій Любченко у 2009-2011 роках був заступником голови Державної податкової адміністрації, однак у Міністерстві юстиції вирішили, що він не підпадає під люстрацію

Очільник ДПС матиме оклад у 29,4 тис. грн

Наступні п’ять років керівником Державної податкової служби буде Олексій Любченко – його призначення узгодили на засіданні уряду. Минулого року Любченко отримав цю посаду без конкурсу. Про це постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан повідомив у Telegram. Водночас на сайті уряду розпорядження про призначення Любченка ще немає.

Зокрема, за словами Мокана, з 19 квітня Любченка звільняють з посади голови Державної податкової служби України у зв'язку з закінченням строку дії контракту. А з 20 квітня він почне працювати уже як обраний голова податкової на наступні 5 років.

Минулого року Любченка призначили на посаду без конкурсу – з ним уклали контракт на період дії карантину. Наразі ж для призначення на посаду він мав пройти конкурсний відбір.

Коли він відбувся – у пресслужбі ДПС не коментували. Також у податковій зазначили, що ще не бачили розпорядження Кабміну про «перепризначення» Любченка.

У квітні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про зміни до держбюджету на 2020 рік, який серед іншого передбачав, що під час карантину призупинять проведення конкурсів на посади державної служби та призначення. Призначати посадовців можна було лише шляхом проведення співбесід.

У лютому депутати відновили проведення конкурсів, але з поправками президента Володимира Зеленського. Зокрема, він запропонував вилучити із законопроєкту пункт про обмеження повноважень виконувача обов'язків міністра.

З 18 березня уряд оголосив конкурс на нового очільника податкової служби з окладом у 29,4 тис. грн.

Олексій Любченко у 2009-2011 роках був заступником голови Державної податкової адміністрації, однак у Міністерстві юстиції вирішили, що він не підпадає під дію закону про очищення влади.

З червня 2011 року до лютого 2012 року Любченко також працював директором Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС, а з 2012-го до 2014-го – був помічником депутата VII скликання Віктора Тимошенка.

З липня 2014 року та до 2015 року він був радником голови відділу радників Департаменту забезпечення діяльності Державної фіскальної служби України.