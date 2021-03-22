Замість податкової міліції. Зеленський підписав закон про Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки має стати єдиним органом влади, відповідальним за боротьбу з економічними злочинами

В Україні з'явиться Бюро економічної безпеки, яке замінить податкову міліцію

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про Бюро економічної безпеки України». Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Основною функцією Бюро економічної безпеки (БЕБ) буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- чи державних структур», - сказано в повідомленні.

Відповідно до закону, Бюро економічної безпеки має стати єдиним органом влади, відповідальним за боротьбу з економічними злочинами.

Очікується, що БЕБ отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган. Однак СБУ продовжить виконувати завдання, пов'язані з контррозвідувального діяльністю в сфері економіки.

До повноважень Бюро відноситься:

виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;

оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;

надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;

забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;

планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;

виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;

складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності ухвалення ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.

Додамо, що В Україні стартував конкурс на голову Податкової служби. Оклад – майже 30 тисяч.