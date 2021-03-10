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    Мільярди до столичної казни: скільки податків заплатили кияни з початку 2021 року

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    Зростання бюджетних доходів зафіксовано по всім видам надходжень - Мільярди до столичної казни: скільки податків заплатили кияни з початку 2021 року
    Зростання бюджетних доходів зафіксовано по всім видам надходжень

    Податкові надходження за січень та лютий на 14% перевищили відповідний минулорічний показник

    До бюджету столиці України з початку року платники податків перерахували 6 млрд 94 млн. гривень податків, зборів та обовʼязкових платежів. Про це повідомила начальник Головного управління Державної податкової служби у м. Києві Злата Лагутіна.

    «Столична казна у січні-лютому 2021 року поповнилася на 6 мільярдів 94 мільйони гривень. Надходження перевищили відповідний показник 2020 року на 14 % або на 755 мільйонів гривень», – розповіла вона.

    За словами Злати Лагутіної, основними джерелами формування місцевого бюджету у січні-лютому 2021 року є:

    • податок на доходи фізичних осіб – 2 мільярди 693 мільйони гривень, що більше на 14 % або на 336 мільйонів гривень ніж за січень-лютий 2020 року;

    • єдиний податок – 2 мільярди 130 мільйонів гривень, що більше на 16 % або на 295 мільйонів гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року;

    • земельний податок та орендна плата – 689 мільйонів гривень, що більше на 7 % або на 45 мільйонів гривень ніж за січень – лютий 2020 року;

    • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 292 мільйони гривень, що більше на 30 % або на 67 мільйонів гривень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;

    • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 127 мільйонів гривень, що більше на 51 % або на 43 мільйони гривень, ніж у січні-лютому 2020 року.

    Також з початку 2021 року надійшло 7 мільярдів 956 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 10 % або на 721 мільйон гривень більше, ніж у січні-лютому 2020 року.

    Раніше стало відомо, що за 2020 рік столичними платниками податків до бюджетів усіх рівнів сплачено 119,9 млрд гривень.

    Теги: Київ податки бюджет кияни майно Державна податкова служба страхування
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