Мільярди до столичної казни: скільки податків заплатили кияни з початку 2021 року

Податкові надходження за січень та лютий на 14% перевищили відповідний минулорічний показник

До бюджету столиці України з початку року платники податків перерахували 6 млрд 94 млн. гривень податків, зборів та обовʼязкових платежів. Про це повідомила начальник Головного управління Державної податкової служби у м. Києві Злата Лагутіна.

«Столична казна у січні-лютому 2021 року поповнилася на 6 мільярдів 94 мільйони гривень. Надходження перевищили відповідний показник 2020 року на 14 % або на 755 мільйонів гривень», – розповіла вона.

За словами Злати Лагутіної, основними джерелами формування місцевого бюджету у січні-лютому 2021 року є:

податок на доходи фізичних осіб – 2 мільярди 693 мільйони гривень, що більше на 14 % або на 336 мільйонів гривень ніж за січень-лютий 2020 року;

єдиний податок – 2 мільярди 130 мільйонів гривень, що більше на 16 % або на 295 мільйонів гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року;

земельний податок та орендна плата – 689 мільйонів гривень, що більше на 7 % або на 45 мільйонів гривень ніж за січень – лютий 2020 року;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 292 мільйони гривень, що більше на 30 % або на 67 мільйонів гривень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 127 мільйонів гривень, що більше на 51 % або на 43 мільйони гривень, ніж у січні-лютому 2020 року.

Також з початку 2021 року надійшло 7 мільярдів 956 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 10 % або на 721 мільйон гривень більше, ніж у січні-лютому 2020 року.

Раніше стало відомо, що за 2020 рік столичними платниками податків до бюджетів усіх рівнів сплачено 119,9 млрд гривень.