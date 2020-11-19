Збитки на 3,6 млн грн: директор київського заводу «Радар» підозрюється у знищенні держмайна

Під час реконструкції майнового комплексу заводу забудовник знищив дев’ять будівель

Слідчі Печерського управління поліції Києва повідомили про підозру генеральному директору ПАТ «Київський завод «Радар» у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Слідством встановлено, що внаслідок неналежного виконання генеральним директором своїх службових обов’язків щодо збереження й ефективного використання державного майна, під час проведення будівельних робіт із реконструкції майнового комплексу забудовником повністю знищено 9 будівель, які перебувають на балансі ПАТ «Київський завод «Радар», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок вказаних дій державним інтересам завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини правопорушення та особи, які також можуть бути до нього причетними.

До слова, на базі київського заводу «Радар» з'явиться багатофункціональний центр розвитку. Про це заявляє компанія «НЕСТ», що почала процес залучення інвестицій та креативних партнерів у проєкт ревіталізації приміщень заводу. 4 вересня компанія стала переможцем конкурсу з передачі в оренду приміщень заводу «Радар» площею 16,8 тис. кв. м і взяла на себе зобов'язання з ревіталізації об'єкта.

Київський завод «Радар» був заснований 1930 року і розмістився в приміщенні колишнього котельного заводу чеського концесіонера Пауля. За радянських часів спеціалізувався на виробництві радіолокаційних комплексів для літаків і вертольотів, а також на виготовленні продукції цивільного призначення.