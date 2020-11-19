Двоє киян обіцяли іноземцю за $500 тис. «вирішити питання» в Офісі генпрокурора

Правоохоронці затримали підозрюваних під час одержання $250 тис.

Кияни пообіцяли представнику іноземної компанії за винагороду сприяти в активізації розслідування у кримінальному провадженні

Правоохоронці затримали двох мешканців Києва, які шляхом обману та зловживання довірою намагались заволодіти грошовими коштами особи у розмірі $500 тис.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, кияни пообіцяли представнику іноземної компанії сприяти в активізації розслідування у кримінальному провадженні, в якому підприємство є потерпілим, а також відшкодуванні завданих збитків та притягненні винних до відповідальності. При цьому запевнили представника компанії про нібито особисті зв’язки з керівництвом Офісу генерального прокурора, що не відповідало дійсності.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час одержання частини суми – $250 тис.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про оголошення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу.

Викрито зловмисників прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки затримали начальника відділу Міністерства оборони на хабарі у 400 тисяч гривень за організацію тендеру із закупівлі беретних знаків Збройних сил в інтересах певної комерційної фірми.