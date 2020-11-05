Новий Генплан Києва готовий на 99%

Проєкт Генерального плану Києва розроблений на 99%. Наприкінці листопада почнуться громадські слухання.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів начальник комунальної організації «Київгенплан» Сергій Броневицький.

«З березня проєкт Генплану у нас на сайті. Фактично ми вже розпочали неформальні громадські слухання. До нас надійшли сотні зауважень киян. Ми розглядаємо усі, без виключення, відповідаємо на усі. Не потрібно чекати офіційних слухань, можна надсилати рекомендації через сайт», — сказав він.

Розрахункові показники чинного Генплану закінчуються наприкінці цього року.

«За законом генплан потрібно оновлювати щоп’ять років. Генплан міста Києва не оновлювався вже 20 років. Генплан передбачав 2,6 млн населення на 2020 рік, а у нас вже понад 3 млн населення. За ним неможливо планувати ні розвиток місцевої інфраструктури, ні транспорту тощо. Сподіваюся, що весною наступного року місто Київ буде з новим Генеральним планом», — розповів Броневицький.

Для розробки нового Генплану брали дані за січень 2020 року. Під час розробки команда співпрацювала з архітекторами з Лейпцига, експертами Ради Європи, Світового банку, Спілкою архітекторів України.