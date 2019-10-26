Зеленський злякався Кличка, – експерт



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Мер Києва Віталій Кличко

Столиця – це маркер для місцевих виборів по всій країні – Єременко

Політичний експерт Андрій Єременко висловив упевненість, що після перемоги в перших раундах битви за Київ команда президента Зеленського відступила перед Кличком. Він пояснює це тим, що в Офісі президента вже немає колишньої впевненості, що загалом виглядає «як програшна позиція для Зекоманди».

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Якщо до цього по Києву працювали Ткаченко і Вавриш, які демонстрували вороже ставлення до Кличка і виступали за «бліцкриг» по Києву, що включав би в себе аудит діяльності КМДА, швидкі перевибори мера, Київради і зміну всієї вертикалі в столиці, то зараз на ситуацію більше стали впливати Єрмак і Тищенко. Які з Кличком вирішили домовитися: він зберігає свій статус, повноваження, своїх людей і всі схеми, що працюють у столиці, як мінімум до виборів. Натомість Кличко, мабуть, пообіцяв «ділитися» з новими компаньйонами і вирішувати їхні питання», – припускає Єременко.

Політолог припускає, що від цих домовленостей більшою мірою невпевненою і слабкою виглядає позиція президента і його офісу. Причина, на його думку, в тому, що спочатку сам президент анонсував швидке перезавантаження всієї столичної влади. «Зараз все виглядає так, ніби вони чогось злякалися і поставили все на «стоп». У народі кажуть, що в офісі президента бояться, що не впораються зі снігом взимку», – пише експерт.

Також Єременко вважає, що існують своєрідні групи впливу на рішення президента, від яких залежить можливість прояву кардинальних змін у боротьбі проти корупційних схем, вбудованих у київську владу зараз. Особливо він відзначив дії Олександра Ткаченка, який останнім часом виступає в ролі жорсткого опонента Віталія Кличка.

«Роль Ткаченка для президента зрозуміла. Особливо якщо ми згадаємо його ініціативу пустити звернення Зеленського в телеефір замість Порошенка в новорічну ніч. Тоді це стало переломним моментом всієї президентської гонки і вивело Володимира Зеленського у фаворити. Зараз колективний розум Офісу президента знову перед ключовим вибором. Від рішення президента по Києву залежатиме глобальний курс внутрішньої політики. Столиця – це маркер для місцевих виборів по всій країні: зможе Зеленський переламати усталені місцеві схеми й клани і виконати свої обіцянки перед людьми чи ні», – резюмує Андрій Єременко.

Нагадаємо, пресслужба народного депутата від «Слуги народу», ексгендиректора телеканалу «1+1», кандидата на посаду голови Київської міської держадміністрації Олександра Ткаченка намагалася спростовати інформацію, що він понад рік використовує маєток на Трухановому острові в Києві, де житлове будівництво заборонене.