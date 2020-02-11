На Київщині сталася смертельна ДТП: фура знесла ВАЗ з дороги (фото)



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Обидва автомобілі опинилися в кюветі Фото: Патрульна поліція Київської області

Внаслідок ДТП одна людина загинула, одна - в лікарні

Сьогодні, 11 лютого, близько 8-ї години на 122 км дороги Київ - Звенигородка, біля розвороту в напрямку м. Тараща, сталося зіткнення вантажівки DAF та легкового автомобіля ВАЗ.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Обидва автомобілі опинилися в кюветі. В результаті удару у ВАЗа повністю зім’ята передня частина авто.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула та ще одна була шпиталізована до лікарні.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, внаслідок ожеледиці водій легкового автомобіля ВАЗ-2109 не впорався з керуванням, що призвело до заносу та зіткнення автомобіля з вантажівкою DAF. Водій автомобіля ВАЗ 1990 року народження загинув на місці.

Рятувальники в присутності працівників поліції провели деблокування загиблого водія. Водій автомобіля DAF був госпіталізований бригадою швидкої допомоги.

Наразі на місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.

Всі обставини автопригоди з’ясовують слідчі.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 10 лютого, в місті Бровари, що під Києвом, широку і порожню дорогу не поділили дві Audi. Один з автомобілів виїхав на зустрічну смугу, чим спровокував лобове зіткнення.