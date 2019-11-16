Жертвами вибуху на Троєщині стали двоє чоловіків: деталі інциденту



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На місці вибуху продовжують працювати правоохоронці

Попередньо, у кімнаті гуртожитку вибухнула граната

Внаслідок вибуху у гуртожитку на столичній Троєщині, який стався сьогодні ввечері, загинули двоє людей.

Про це «Главкому» стало відомо із власних джерел.

Обом чоловікам на момент смерті було близько 40 років, особа одного із загиблих встановлена.

Попередньо, у кімнаті гуртожитку вибухнула граната. На місці інциденту продовжують працювати правоохоронці.

Як інформував «Главком», повідомлення про вибух екстрені служби отримали 16 листопада близько 21:00. Відомо, що інцидент стався по вулиці Карла Маркса в одній із кімнат гуртожитку.

До слова, 14 листопада на Одещині до поліції звернулась жінка та повідомила, що її брат приніс додому гранату і підірвав.

Також 8 листопада у Луцьку пролунав вибух в одній з квартир на вулиці Соборності, в результаті чого постраждала людина.