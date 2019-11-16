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    Події в Україні

    У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що стало причиною вибуху у Балаклії

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    <p>ЗРК &laquo;Куб&raquo;</p> - У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що стало причиною вибуху у Балаклії

    ЗРК «Куб»

    У Балаклії Харківської області внаслідок вибуху на арсеналі був знищений один вантажний автомобіль

    О 14:28, ймовірно, під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема, твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу «Куб», відбулося його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів.

    Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    За попередніми даними оперативної групи Генерального штабу встановлено, що 15 листопада на спеціально обладнаному місці – майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 – групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів.

    Пожежа, яка виникла внаслідок вибуху, була оперативно локалізована та ліквідована.

    На місці події продовжують працювати представники Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та представники правоохоронних органів щодо з’ясування причин та обставин надзвичайної події. На технічній території військової частини тривають слідчі дії.

    Читайте також: Вибухи на військових складах: у Раді ініціювали створення тимчасової слідчої комісії.

    Нагадаємо, Зеленський наказав посилити порядок на арсеналах ЗСУ.

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