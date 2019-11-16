У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що стало причиною вибуху у Балаклії



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ЗРК «Куб»

У Балаклії Харківської області внаслідок вибуху на арсеналі був знищений один вантажний автомобіль

О 14:28, ймовірно, під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема, твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу «Куб», відбулося його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За попередніми даними оперативної групи Генерального штабу встановлено, що 15 листопада на спеціально обладнаному місці – майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 – групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів.

Пожежа, яка виникла внаслідок вибуху, була оперативно локалізована та ліквідована.

На місці події продовжують працювати представники Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та представники правоохоронних органів щодо з’ясування причин та обставин надзвичайної події. На технічній території військової частини тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Зеленський наказав посилити порядок на арсеналах ЗСУ.