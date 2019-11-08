У багатоповерхівці в Луцьку стався вибух, є постраждалий



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Фото: Нацполіція

В результаті вибуху постраждав господар квартири

Вранці 8 листопада у Луцьку пролунав вибух в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Соборності, в результаті чого постраждала людина. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

За попередніми даними правоохоронців, вибух в квартирі був побутовим. В результаті вибуху постраждав господар квартири. Постраждалий був госпіталізований для надання медичної допомоги.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює всі обставини інциденту.

Нагадаємо, ввечері 6 листопада в одній з багатоповерхівок в Стрию (Львівська область) стався вибух. Мешканець будинку підірвав у під'їзді багатоповерхівки гранату. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Правоохороці встановили та затримали зловмисника. На момент скоєння злочину чоловік перебував у стані сп'яніння.

Також 6 листопада пізно ввечері у Києві на Брест-Литовському шосе у Святошинському районі вибухнув «Мерседес»: один чоловік загинув, ще двоє пасажирів отримали тілесні поранення.

Правоохоронці отримали повідомлення про вибух автівки близько 21:40.

За даними «Главкома», люди на мотоциклі кинули вибуховий пристрій в автівку.

За даними поліції також пошкодження отримав транспортний засіб, який у момент вибуху був неподалік.

На місці працювали представники Нацполіції, слідчо-оперативна група поліції Києва, криміналістична лабораторія, рятувальники та вибухотехніки.

Згодом у соцмережах повідомили, що скоєно замах на директора фармацевтичної компанії Ігоря Сала – підірвано його автомобіль марки Мерседес-Benz S600.

Про Ігоря Сала раніше повідомляли, нібито він є громадянином РФ і з 2011 року намагався в різні способи отримати контроль над виробником інсуліну ПрАТ «Індар».