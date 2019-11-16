  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У гуртожитку на Троєщині стався вибух

    • Розсилка
    Повідомлення про інцидент екстрені служби отримали близько 21:00 - У гуртожитку на Троєщині стався вибух
    Повідомлення про інцидент екстрені служби отримали близько 21:00

    Наразі кількість постраждалих уточнюється

    У суботу ввечері, 16 листопада, на столичній Троєщині прогримів вибух у квартирі.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Зазначається, що вибух стався у гуртожитку по вулиці Карла Маркса.

    Повідомлення про інцидент екстрені служби отримали близько 21:00. Наразі кількість постраждалих уточнюється.

    На місці події вже працюють пожежники та медики.

    До слова, 14 листопада на Одещині до поліції звернулась  жінка та повідомила, що її брат приніс додому гранату і підірвав.

    Також 8 листопада у Луцьку пролунав вибух в одній з квартир на вулиці Соборності, в результаті чого постраждала людина.

    Національна поліція України вибух Київ рятувальники Троєщина будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ