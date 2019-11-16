У гуртожитку на Троєщині стався вибух
Повідомлення про інцидент екстрені служби отримали близько 21:00
Наразі кількість постраждалих уточнюється
У суботу ввечері, 16 листопада, на столичній Троєщині прогримів вибух у квартирі.
Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Зазначається, що вибух стався у гуртожитку по вулиці Карла Маркса.
Повідомлення про інцидент екстрені служби отримали близько 21:00. Наразі кількість постраждалих уточнюється.
На місці події вже працюють пожежники та медики.
До слова, 14 листопада на Одещині до поліції звернулась жінка та повідомила, що її брат приніс додому гранату і підірвав.
Також 8 листопада у Луцьку пролунав вибух в одній з квартир на вулиці Соборності, в результаті чого постраждала людина.