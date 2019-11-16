У гуртожитку на Троєщині стався вибух



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Повідомлення про інцидент екстрені служби отримали близько 21:00

Наразі кількість постраждалих уточнюється

У суботу ввечері, 16 листопада, на столичній Троєщині прогримів вибух у квартирі.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зазначається, що вибух стався у гуртожитку по вулиці Карла Маркса.

Повідомлення про інцидент екстрені служби отримали близько 21:00. Наразі кількість постраждалих уточнюється.

На місці події вже працюють пожежники та медики.

До слова, 14 листопада на Одещині до поліції звернулась жінка та повідомила, що її брат приніс додому гранату і підірвав.

Також 8 листопада у Луцьку пролунав вибух в одній з квартир на вулиці Соборності, в результаті чого постраждала людина.