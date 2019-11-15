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    Мешканець Одещини приніс додому гранату і підірвав

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    Мешканець Одещини приніс додому гранату і підірвав

    Правоохоронці розслідують обставини вибуху в місті Біляївка

    14 листопада близько 16-ї години до поліції звернулась місцева жінка та повідомила, що її брат приніс додому гранату і підірвав. 

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджень зазнав фасад будинку.

    Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група  Біляївського відділу поліції та вибухотехніки. За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5.

    За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 45-річного правопорушника для з’ясування обставин події доставлено у райвідділ поліції.

    граната Одещина
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