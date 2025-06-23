Дивом вижив. Житель зруйнованого будинку у Києві розповів про свій порятунок (відео)

Найстрашнішим моментом, за словами чоловіка, було усвідомлення того, що над ним нависла зруйнована плита

Один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження. Про це повідомляє «Главком».

«Коли пролунав вибух, я спав, а коли прокинувся, побачив, що наді мною висить плита зруйнованої під час вибуху будівлі. Вона трохи притиснула мені частину ноги, довелося вибиратися», – схвильовано поділився чоловік на ім'я Валерій.

Найстрашнішим моментом, за його словами, було усвідомлення того, що над ним нависла зруйнована плита. «Я не знаю, як я вибрався. Це мій шанс, який я запам'ятаю на все життя. Як я вижив – це фантастика», – додав він.

Чоловік дивиться на зруйнований будинок і переконаний, що Бог залишив його живим для чогось важливого. «Я зараз дивлюся на будинок і розумію, що Бог мене для чогось лишив, і я маю щось зробити у цьому житті важливе», – зазначив він, називаючи цей день своїм другим днем народження.

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Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.