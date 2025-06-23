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Нічна атака на Київ: голова КМВА назвав мету російських окупантів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київ: голова КМВА назвав мету російських окупантів
Рятувальні роботи у Києві тривають
фото: glavcom.ua

Очільник КМВА підкреслив, що Росія вкотре демонструє свою терористичну сутність, вбиваючи мирних мешканців у власних оселях

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що сьогоднішня російська атака по Києву, зокрема по Шевченківському району – це не випадковість, а план росіян по знищенню мирного населення. За його словами, удар було завдано прицільно по житловій забудові, внаслідок чого повністю зруйновано один із під’їздів житлового будинку. Про це Тимур Ткаченко написав на своїй сторінці у Telegram, інформує «Главком». 

Рятувальні роботи тривають безперервно. Головна мета рятувальників зараз, за словами Ткаченка, зберегти якомога більше життів.

Очільник КМВА підкреслив, що Росія вкотре демонструє свою терористичну сутність, вбиваючи мирних мешканців у власних оселях.

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Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

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Теги: росія Київ населення росіяни ракетна атака Тимур Ткаченко

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