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Атака на Київ: з'явилися дані про загиблих і поранених

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Київ: з'явилися дані про загиблих і поранених
У ніч на 23 червня Росія атакувала столицю
фото: ДСНС Києва

Надзвичайники врятували 10 людей, серед яких двоє дітей та вагітна жінка

У ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого загинули три людини, ще 13 постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Водночас 10 людей, серед яких двоє дітей та вагітна жінка, врятували надзвичайники. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

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Нагадаємо, у ніч на 23 червня російська терористична армія атакувала Київ ракетами та «шахедами». Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

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Теги: Київ ДСНС війна

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