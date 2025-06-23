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У Києві пошкоджено вихід зі станції метро «Святошин» через російську атаку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві пошкоджено вихід зі станції метро «Святошин» через російську атаку
У Києві видно задимлення та пожежі у різних районах
фото: glavcom.ua

Ткаченко наголосив, що російська армія продовжує завдавати ударів по місцях, де можуть перебувати цивільні

У ніч на 23 червня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, внаслідок якої було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

«Під час атаки пошкоджено один з виходів станції метро «Святошин» та зупинку поруч», – йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, внаслідок обстрілу постраждали троє осіб. Їм надали медичну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Тимур Ткаченко наголосив, що російська армія продовжує завдавати ударів по місцях, де можуть перебувати цивільні. За його словами, дії агресора спрямовані не на досягнення військової переваги, а на знищення мирного населення.

«Житлові будинки, виходи з укриттів – це російський стиль», – зазначив очільник КМВА.

Він також попередив про можливу подальшу загрозу ракетних обстрілів із боку Росії.

Раніше ми писали, що у ніч на 22 червня терористичні війська Росії атакували Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти вбили 17-річного хлопця та поранили трьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За інформацією Філашкіна, у Слов’янську через удари росіян загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.

Крім того, російська окупаційна армія вдарила по багатоповерховому будинку у Краматорську у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Краматорську міську раду.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Теги: Київ метро Тимур Ткаченко

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