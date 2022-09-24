Жителям Київщини заборонено збирати гриби

На території регіону діє сувора заборона на відвідування лісів

Жителів Київської області, зокрема Києва, рятувальники закликали не відвідувати ліси, навіть у сезон збору грибів. Про це повідомляє Держекоінспекція Столичного округу у Facebook.

За повідомленням ДСНС ризик підірватися на мінах у лісі буде зберігатися щонайменше рік

В повідомленні нагадали, що на території регіону діє сувора заборона на відвідування лісів.

Розмінування лісів Київщини могло відбутися набагато швидше, однак піротехнічні підрозділи, які у квітні-травні оперативно займалися перевіркою області, були направлені у нещодавно деокуповані території України, зокрема на Харківщину.

Також за інформацією рятувальників, протягом доби в Україні піротехнічні підрозділи виявили, вилучили та знешкодили 900 вибухонебезпечних предметів та обстежили 64 гектари.

«Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії на території України знешкоджено 206 тис. 308 вибухонебезпечних предметів та 1 тис. 667 кг вибухової речовини, зокрема 2 110 авіаційних бомб, обстежено територію площею 71 тис. 145 гектар», – зазначили рятувальники.

Вони також закликали у разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляти про це за номером телефону «101».

Нагадаємо, у Києві 86-річний чоловік пішов збирати гриби і заблукав. Чоловік вирішив скоротити шлях й пішов через очерет та ще й з водою. Дорогою йому відняло ноги.