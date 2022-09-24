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Жителям Київщини заборонено збирати гриби

Альона Боженко
glavcom.ua
Жителям Київщини заборонено збирати гриби
Держекоінспекція заборонила жителями Київщини збирати гриби
фото ілюстративне

На території регіону діє сувора заборона на відвідування лісів

Жителів Київської області, зокрема Києва, рятувальники закликали не відвідувати ліси, навіть у сезон збору грибів. Про це повідомляє Держекоінспекція Столичного округу у Facebook.

За повідомленням ДСНС ризик підірватися на мінах у лісі буде зберігатися щонайменше рік

В повідомленні нагадали, що на території регіону діє сувора заборона на відвідування лісів.

Розмінування лісів Київщини могло відбутися набагато швидше, однак піротехнічні підрозділи, які у квітні-травні оперативно займалися перевіркою області, були направлені у нещодавно деокуповані території України, зокрема на Харківщину.

Також за інформацією рятувальників, протягом доби в Україні піротехнічні підрозділи виявили, вилучили та знешкодили 900 вибухонебезпечних предметів та обстежили 64 гектари.

«Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії на території України знешкоджено 206 тис. 308 вибухонебезпечних предметів та 1 тис. 667 кг вибухової речовини, зокрема 2 110 авіаційних бомб, обстежено територію площею 71 тис. 145 гектар», – зазначили рятувальники.

Вони також закликали у разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляти про це за номером телефону «101».

Нагадаємо, у Києві 86-річний чоловік пішов збирати гриби і заблукав. Чоловік вирішив скоротити шлях й пішов через очерет та ще й з водою. Дорогою йому відняло ноги.

Теги: гриби рятувальники Київщина

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