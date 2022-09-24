Під Харковом поліція зловила рашиста, який переховувався в лісі (фото)

Окупант переодягнувся у цивільний одяг та ховався у лісі

23 вересня у Чугуївському районі Харківщини поліцейські виявили невідомого під час патрулювання та відпрацювання деокупованих територій. Ним виявився 27-річний мобілізований до російських військ уродженець міста Іловайськ Донецької області. Про це повідомляє Національна поліція України.

Чоловік 25 лютого 2022 року перетнув український кордон у складі збройних сил РФ через місто Вовчанськ. Зі зброєю ніс службу на блокпостах.

В село Юрченкове військовослужбовець рф прибув місяць тому, перед контрнаступом Збройних сил України.

Окупант буде переданий співробітникам військової служби правопорядку.

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Як повідомлялося, на деокупованих територіях Харківщині правоохоронці виявили 18 місць, де російські загарбники катували українських громадян, і встановили особи тисячі російських військових злочинців.