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Під Харковом поліція зловила рашиста, який переховувався в лісі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Харковом поліція зловила рашиста, який переховувався в лісі (фото)
У затриманого поліція виявила паспорт «ДНР»
фото: Нацполіція

Окупант переодягнувся у цивільний одяг та ховався у лісі

23 вересня у Чугуївському районі Харківщини поліцейські виявили невідомого під час патрулювання та відпрацювання деокупованих територій. Ним виявився 27-річний мобілізований до російських військ уродженець міста Іловайськ Донецької області. Про це повідомляє Національна поліція України.

Чоловік 25 лютого 2022 року перетнув український кордон у складі збройних сил РФ через місто Вовчанськ. Зі зброєю ніс службу на блокпостах.

В село Юрченкове військовослужбовець рф прибув місяць тому, перед контрнаступом Збройних сил України.

Окупант буде переданий співробітникам військової служби правопорядку.

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Як повідомлялося, на деокупованих територіях Харківщині правоохоронці виявили 18 місць, де російські загарбники катували українських громадян, і встановили особи тисячі російських військових злочинців.

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Теги: Національна поліція України Харківщина окупанти росія війна кримінал

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