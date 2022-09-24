Під Харковом поліція зловила рашиста, який переховувався в лісі (фото)
Окупант переодягнувся у цивільний одяг та ховався у лісі
23 вересня у Чугуївському районі Харківщини поліцейські виявили невідомого під час патрулювання та відпрацювання деокупованих територій. Ним виявився 27-річний мобілізований до російських військ уродженець міста Іловайськ Донецької області. Про це повідомляє Національна поліція України.
Чоловік 25 лютого 2022 року перетнув український кордон у складі збройних сил РФ через місто Вовчанськ. Зі зброєю ніс службу на блокпостах.
В село Юрченкове військовослужбовець рф прибув місяць тому, перед контрнаступом Збройних сил України.
Окупант буде переданий співробітникам військової служби правопорядку.
Як повідомлялося, на деокупованих територіях Харківщині правоохоронці виявили 18 місць, де російські загарбники катували українських громадян, і встановили особи тисячі російських військових злочинців.
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