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    Жахлива смерть. У Києві двоє молодиків побили та підпалили чоловіка (фото, відео)

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    У недобудові молодики&nbsp;облили чоловіка займистою речовиною та підпалили - Жахлива смерть. У Києві двоє молодиків побили та підпалили чоловіка (фото, відео)
    У недобудові молодики облили чоловіка займистою речовиною та підпалили
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці затримали осіб, які через помсту підпалили людину

    6 травня близько 19:30 від перехожих до поліції надійшла інформація про те, що на проспекті Георгія Гонгадзе в Києві просить про допомогу людина, в якої загорівся одяг. На місце події негайно прибули працівники ДСНС, лікарі та працівники поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Потерпілого з опіками 80% тіла госпіталізували до лікарні.

    Упродовж двох годин правоохоронці затримали осіб, причетних до вказаної події.

    «Ми встановили, що у недобудову до 41-річного чоловіка прийшли двоє місцевих мешканців, які спочатку вчинили конфлікт, побили його, а потім облили легкозаймистою речовиною та підпалили. Упродовж двох годин ми встановили особи цих чоловіків та затримали за їх місцем мешкання. Свої дії затримані пояснили тим, що потерпілий начебто образив сина одного з них, через що вони вирішили помститися. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні», – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

    Слідчі затримали правопорушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились уродженці Києва, 1997 та 2002 років народження, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

    «За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 15 пункту четвертому та дванадцятому статті 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі готують повідомлення про підозру затриманим та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу», – додав Крищенко.

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    Жахлива смерть. У Києві двоє молодиків побили та підпалили чоловіка (фото, відео)
    Жахлива смерть. У Києві двоє молодиків побили та підпалили чоловіка (фото, відео)
    Жахлива смерть. У Києві двоє молодиків побили та підпалили чоловіка (фото, відео)

    За скоєння тяжкого злочину фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство смерть Андрій Крищенко злочин
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