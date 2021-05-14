У Миколаєві вбили відомого історика

Поліція відкрила справу за статтею про умисне вбивство

Сьогодні у власній квартирі в Миколаєві було виявлено тіло кандидата історичних наук Володимира Щукіна.

Поліція повідомляє, що 14 травня близько 7 ранку на 102 зателефонував житель будинку по проспекту Центральному та повідомив, що двері квартири його сусіда відчинені, а сам він лежить на підлозі.

Експерт, оглянувши тіло 67-річного чоловіка, виявив тілесні ушкодження голови та ножові поранення.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство».

Місцеве видання Новости-N повідомило, що вбитий – відомий історик-краєзнавець Володимир Щукін.

У поліції розповіли, що тіло Щукіна було знайдене з явними ознаками насильницької смерті: кілька ножових поранень, зокрема в область тулуба. За його словами, правоохоронці відпрацьовують усі версії.

Інформацію щодо вбивства Щукіна також підтвердив уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь.

«Не хочеться вірити, що невідомі зловмисники перервали життєвий шлях талановитого педагога та блискучого історика. Спочивайте з Богом, вчителю», – написав чиновник на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Щукін займався складанням хроніки і аналізом трагічних подій Голокосту, що мали місце на території сучасної Миколаївської області.

Він працював на історичному факультеті Миколаївського національного інституту ім. Сухомлинського, потім був доцентом в Миколаївському навчальному Центрі Одеської державної юридичної академії.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ - на початку ХХ століття». Автор понад 250 наукових, науково-методичних і науково-популярних публікацій.