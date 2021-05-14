Моторошний злочин: у Києві чоловік убив і розчленував власну матір (фото, відео)

Слідчі поліції затримали підозрюваного на вокзалі на Київщині

У квартирі в Подільському районі Києва правоохоронці виявили фрагменти тіла 64-річної жінки. Поліцейські встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний син загиблої, якого за декілька годин поліцейські Київської області за орієнтуванням затримали на залізничному вокзалі у місті Біла Церква. Наразі з ним проводяться слідчі дії. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На сполох про розшук жінки забила її колега, коли остання не з’явилась на роботі. Заявниця повідомила правоохоронцям, що у її подруги постійно виникали сварки із сином, а напередодні з її оселі було чутно крики. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, кінологи та судово-медичний експерт.

«Зловмисник постійно конфліктував із власною матір’ю та під час чергової сварки завдав декілька ножових поранень жінці, а після, щоби приховати сліди злочину, розчленував тіло, фрагменти якого закопав у лісі. Поліцейські Київської області за орієнтуванням затримали підозрюваного на залізничному вокзалі у місті Біла Церква. Наразі із затриманим проводяться слідчі дії, також під час досудового розслідування буде призначено судово-психіатричну експертизу для встановлення осудності затриманого», – розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

За скоєння тяжкого злочину чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.