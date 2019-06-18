На Вінниччині злива підтопила оселі і повалила дерева



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З будівель вичерпували воду

17 червня на Вінниччині знову пройшли грози. Негода валила дерева на проїжджу частину, а в Оратівському районі – затопила будинки.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

В селі Чернявка Оратівського району внаслідок ускладнення погодних умов (сильних дощів) на вулиці Жовтневій сталося підтоплення семи приватних домогосподарств.

Рятувальники відкачали близько 800 куб.м води.

У Літинському районі сильні пориви вітру повалили дерева у селах Петрик та Бірків. Бійці ДСНС гілля з проїжджої частини дороги

На вул. Вишневій в м.Погребище на дорогу впало дерево.Прибувши на місце події, рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №26 розпиляли стовбур дерева та прибрали гілля з автошляху.

Тієї ж доби бійці ДСНС прибирали повалені сильним поривом вітру дерева поблизу сіл Митків та Краснопілка Гайсинського району та на вул. Машинобудівників в м.Калинівка.

До проведення зазначених робіт від ДСНС залучалося 12 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Джерело: vinnitsa.info