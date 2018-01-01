У Києві на Теліги два «Богдани» з пасажирами влетіли у стовп

Наразі на спуску з вулиці Теліги виникла величезна пробка

Сьогодні ввечері сталася серйозна ДТП з постраждалими у Києві на вул. Олени Теліги в напрямку Петрівки. Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua. [GALLERY_BLOCK] «Два автобуса «Богдан» вилетіли з дороги в стовп. На місці багато бригад швидкої допомоги!», - йдеться в повідомленні. Також наразі на спуску з вулиці



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Наразі на спуску з вулиці Теліги виникла величезна пробка

Сьогодні ввечері сталася серйозна ДТП з постраждалими у Києві на вул. Олени Теліги в напрямку Петрівки. Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

«Два автобуса «Богдан» вилетіли з дороги в стовп. На місці багато бригад швидкої допомоги!», - йдеться в повідомленні.

Також наразі на спуску з вулиці Теліги виникла величезна пробка.

Подробиці ДТП поки невідомі.

15 лютого у Києві сталася смертельна ДТП у Києві: загинув поліцейський, троє постраждалих.

Раніше повідомлялося, що вночі 15 лютого, на столичній Троєщині, на перетині вулиці Теодора Драйзера і проспекту Володимира Маяковського автомобіль Volkswagen вилетів із дороги і впав у підземний перехід.