У Києві на Теліги два «Богдани» з пасажирами влетіли у стовп
- Сьогодні, 18:08
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Наразі на спуску з вулиці Теліги виникла величезна пробка
Сьогодні ввечері сталася серйозна ДТП з постраждалими у Києві на вул. Олени Теліги в напрямку Петрівки. Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.
«Два автобуса «Богдан» вилетіли з дороги в стовп. На місці багато бригад швидкої допомоги!», - йдеться в повідомленні.
Також наразі на спуску з вулиці Теліги виникла величезна пробка.
Подробиці ДТП поки невідомі.
15 лютого у Києві сталася смертельна ДТП у Києві: загинув поліцейський, троє постраждалих.
Раніше повідомлялося, що вночі 15 лютого, на столичній Троєщині, на перетині вулиці Теодора Драйзера і проспекту Володимира Маяковського автомобіль Volkswagen вилетів із дороги і впав у підземний перехід.