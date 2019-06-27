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    Зламані дерева і забиті стоки: комунальники показали наслідки негоди в Києві (фото)

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    Вітер&nbsp;ламав цілі дерева - Зламані дерева і забиті стоки: комунальники показали наслідки негоди в Києві (фото)
    Вітер ламав цілі дерева
    Фото: Київавтодор

    Працівники «Київавтодору» ліквідовують наслідки негоди

    Комунальна корпорація «Київавтодор» звітує, що сьогодні її фахівцям вдалося не допустити підтоплень у Києві. Про це повідомляє пресслужба корпорації.

    «Справжній шторм накрив столицю. Вітер зривав листя, гілки та ламав цілі дерева. На землю посипався град і почалась злива. Все це сміття почало забивати мережу зливової каналізації. Дорожникам вдалось не допустити підтоплень», - повідомили автодорівці.

    Наразі у найпроблемніших місцях чергують фахівці гідротехнічної служби.

    Нині працівники «Київавтодору» ліквідовують наслідки негоди. Загалом працює 48 бригад (близько 300 працівників).

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    У разі виявлення місць підтоплень «Київавтодор» просить звертатись до цілодобової диспетчерської корпорації за телефоном 284-74-19.

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    Зламані дерева і забиті стоки: комунальники показали наслідки негоди в Києві (фото)
    Зламані дерева і забиті стоки: комунальники показали наслідки негоди в Києві (фото)
    Зламані дерева і забиті стоки: комунальники показали наслідки негоди в Києві (фото)
    Зламані дерева і забиті стоки: комунальники показали наслідки негоди в Києві (фото)

    Як повідомлялося, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

    За даними Укргідрометцентру, в окремих районах столиці можливий град.

    Як повідомляв «Главком», на вулиці Липській у центрі Києва дерево впало на дорогу, серйозно пошкодивши припаркований позашляховик.

    Крім того, сильний вітер зривав дахи і валив забори і біл-борди.

    Через негоду в Києві до столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло 42 виклики від киян, на частину з них виїжджали рятувальники.

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