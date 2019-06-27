Зламані дерева і забиті стоки: комунальники показали наслідки негоди в Києві (фото)



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Вітер ламав цілі дерева Фото: Київавтодор

Працівники «Київавтодору» ліквідовують наслідки негоди

Комунальна корпорація «Київавтодор» звітує, що сьогодні її фахівцям вдалося не допустити підтоплень у Києві. Про це повідомляє пресслужба корпорації.

«Справжній шторм накрив столицю. Вітер зривав листя, гілки та ламав цілі дерева. На землю посипався град і почалась злива. Все це сміття почало забивати мережу зливової каналізації. Дорожникам вдалось не допустити підтоплень», - повідомили автодорівці.

Наразі у найпроблемніших місцях чергують фахівці гідротехнічної служби.

Нині працівники «Київавтодору» ліквідовують наслідки негоди. Загалом працює 48 бригад (близько 300 працівників).

У разі виявлення місць підтоплень «Київавтодор» просить звертатись до цілодобової диспетчерської корпорації за телефоном 284-74-19.

Як повідомлялося, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

За даними Укргідрометцентру, в окремих районах столиці можливий град.

Як повідомляв «Главком», на вулиці Липській у центрі Києва дерево впало на дорогу, серйозно пошкодивши припаркований позашляховик.

Крім того, сильний вітер зривав дахи і валив забори і біл-борди.

Через негоду в Києві до столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло 42 виклики від киян, на частину з них виїжджали рятувальники.