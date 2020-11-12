Одеський припортовий завод отримав нового керівника

У Фонді повідомили, що попереднє керівництво ОПЗ «виконало покладені на нього обов'язки із забезпечення безперебійної роботи підприємства»

Виконувачем обов'язки голови правління акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» став Микола Парсентьєв.

Про це йдеться в оприлюдненому на Урядовому порталі розпорядженні Кабінету міністрів №1398-р від 11 листопада.

«Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо призначення Парсентьєва Миколи Миколайовича виконуючим обов’язки голови правління - директора акціонерного товариства Одеський припортовий завод», - сказано у розпорядженні.

За інформацією Фонду держмайна, Парсентьєв має вищу освіту у сфері інженерії хіміко-технологічної галузі та понад 20 років досвіду управління підприємствами нафтохімічної та газотранспортної галузі.

У Фонді повідомили, що попереднє керівництво ОПЗ «виконало покладені на нього обов'язки із забезпечення безперебійної роботи підприємства». Однак проведений ФДМУ позаплановий внутрішній аудит ОПЗ за січень-вересень 2020 року продемонстрував низку недоліків.

Зокрема, «колишній менеджмент ОПЗ не провів реструктуризацію заборгованостей заводу та конкурс з відбору постачальника давальницької сировини, здійснював недостатньо ефективне управління непрофільними активами заводу, а також запропонував нереалістичний проєкт фінансового плану на 2021 рік».

Через це наглядова рада підприємства прийняла рішення про зміну голови правління ОПЗ, інформують у ФДМУ.

Перед новим керівництвом ОПЗ поставлені завдання щодо «розширення обсягів виробництва і підвищення рентабельності, оптимізації непрофільних активів, модернізації заводу для підвищення його інвестиційної привабливості та підготовки до прозорої приватизації».

«Нас не повною мірою задовольняє статус-кво, який існує на ОПЗ. Заводу необхідна друга хвиля підвищення ефективності – збільшення обсягів виробництва і валових доходів, підвищення рентабельності активів і реструктуризація боргів перед основними кредиторами для того, щоб взагалі усунути давальницьку модель роботи підприємства», – прокоментував зміну керівника заступник голови Фонду держмайна Денис Кудін.

10 лютого 2020 року колективу ПАТ «Одеський припортовий завод» було представлено нового виконувача обов'язків голови правління підприємства Миколу Синицю.

ОПЗ спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню. Також займається перевантаженням хімічної продукції. Державі в особі ФДМУ належать 99,5667% акцій підприємства. Кілька років завод перебуває у списку підприємств, які готуються до приватизації.

Наприкінці січня 2020 року АТ «Одеський припортовий завод» оголосило за дорученням голови Фонду держмайна конкурс з відбору постачальника газу в обсязі 50-60 млн кубометрів на місяць на давальницьких умовах для роботи підприємства в травні-грудні цього року.

У липні за позовом ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» Господарський суд Одеської області виніс ухвалу про зупинення цього конкурсу.