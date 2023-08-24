Змовився з РФ, щоб залишити столицю без тепла: затримано жителя Київщини

Чоловіка цікавили відомості про масштаби пошкоджень і актуальний технічний стан атакованих агресором електростанцій у Києві

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще одного ймовірного агента головного управління генштабу РФ.

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«Зловмисником виявився директор департаменту однієї із столичних страхових компаній, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, прикриваючись веденням страхового бізнесу, посадовець ініціював особисті зустрічі з керівниками київських енергогенеруючих підприємств під приводом укладення договорів страхування.

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«Але насправді він використовував цю «тему» як привід, щоб дізнатися від співрозмовників максимум інформації про факти та наслідки російських «прильотів» по українських об’єктах критичної інфраструктури», – додають в СБУ.

Насамперед чоловіка цікавили відомості про масштаби пошкоджень і актуальний технічний стан атакованих агресором електростанцій у Києві. Усі отримані розвіддані ворожий агент передавав через месенджер своєму московському «куратору» – кадровому співробітнику російського гру.

Розвідувальна інформація була потрібна для підготовки і коригування повторних повітряних ударів по енергопідприємствах столиці на період опалювального сезону.

Співробітники СБУ затримали російського агента за місцем його проживання в одному із селищ Київської області.

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Під час обшуку у затриманого було виявлено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно затримали агента РФ, який готував нову атаку на Київ.