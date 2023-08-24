Влада повідомила про наслідки ракетного удару по Дніпру

У Дніпрі цієї ночі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги

У місті зафіксовано влучання ворожої ракети

У ніч на 24 серпня ворог атакував Дніпро ракетами. Унаслідок влучання російського снаряда є поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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«Дніпро. Прильот. Є постраждалі», – написав він.

Очільник області додав, що вся інформація щодо цієї терористичної атаки буде надана згодом. Також Лисак закликав не публікувати в соцмережах наслідки удару по Дніпру.

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За його словами, всі екстрені служби працюють на місці влучання.

Нагадаємо, що в ніч на 24 серпня у Дніпрі прогриміло кілька вибухів під час повітряної тривоги. За даними ЗСУ, у місті працювали сили протиповітряної оборони.

До слова, завершився 546-й день повномаштабної військової агресії РФ проти України. Протягом доби 23 серпня ворог завдав дев'ять ракетних та 49 авіаційних ударів, 40 МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Також учора окупанти здійснили чергову атаку на територію України з використанням БпЛА Shahed-136/131. Українська ППО перехопила 12 бойових дронів противника. Унаслідок російських терористичних атак вбито та поранено мирних жителів. Пошкоджено житлові будинки, портову інфраструктуру, школи та іншу цивільну інфраструктуру.