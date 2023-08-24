Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Влада повідомила про наслідки ракетного удару по Дніпру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада повідомила про наслідки ракетного удару по Дніпру
У Дніпрі цієї ночі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У місті зафіксовано влучання ворожої ракети

У ніч на 24 серпня ворог атакував Дніпро ракетами. Унаслідок влучання російського снаряда є поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

«Дніпро. Прильот. Є постраждалі», – написав він.

Очільник області додав, що вся інформація щодо цієї терористичної атаки буде надана згодом. Також Лисак закликав не публікувати в соцмережах наслідки удару по Дніпру.

За його словами, всі екстрені служби працюють на місці влучання.

Нагадаємо, що в ніч на 24 серпня у Дніпрі прогриміло кілька вибухів під час повітряної тривоги. За даними ЗСУ, у місті працювали сили протиповітряної оборони.

До слова, завершився 546-й день повномаштабної військової агресії РФ проти України. Протягом доби 23 серпня ворог завдав дев'ять ракетних та 49 авіаційних ударів, 40 МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Також учора окупанти здійснили чергову атаку на територію України з використанням БпЛА Shahed-136/131. Українська ППО перехопила 12 бойових дронів противника. Унаслідок російських терористичних атак вбито та поранено мирних жителів. Пошкоджено житлові будинки, портову інфраструктуру, школи та іншу цивільну інфраструктуру.

Теги: Дніпро вибух російська ракета поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Владислав Єщенко та його дружина Валерія
Сапер Владислав Єщенко, який втратив зір через вибух мін, одружився
22 серпня, 14:12
Ворог здійснив 14 обстрілів Донеччини за добу, під вогнем рашистів – 10 населених пунктів
Влучання «шахедів» на Чернігівщині, вибух у Кривому Розі: ситуація в регіонах
22 серпня, 11:19
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
У Запорізькій області прогриміли вибухи
19 серпня, 05:35

Події в Україні

У Донецьку після «бововни» спалахнула пожежа (відео)
У Донецьку після «бововни» спалахнула пожежа (відео)
Влада повідомила про наслідки ракетного удару по Дніпру
Влада повідомила про наслідки ракетного удару по Дніпру
У Дніпрі пролунала серія вибухів під час тривоги
У Дніпрі пролунала серія вибухів під час тривоги
Повітряні сили попередили про загрозу балістики в низці областей
Повітряні сили попередили про загрозу балістики в низці областей
Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»: хто отримав нагороду
Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»: хто отримав нагороду
Смерть Пригожина, гелікоптер РФ з екіпажем здався у полон. Головне за 23 серпня
Смерть Пригожина, гелікоптер РФ з екіпажем здався у полон. Головне за 23 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
У Британії скандал через біженців з України
85K
Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні. Сенсацію підтверджують кремлівські канали
21K
Путін із оркестром святкує ліквідацію Пригожина? Соцмережі обговорюють відео
13K
Софія Ротару перервала тривале мовчання та звернулася до українців в День прапора
13K
Російський нафтовий танкер заблокував рух через Босфор
6574
Збиття літака Пригожина: на борту також був командир «вагнерівців»

Новини

Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Вчора, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
22 серпня, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
22 серпня, 06:34

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту