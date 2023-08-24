Ракетна атака на Дніпро і нові подробиці авіакатастрофи з Пригожиним: головне за ніч

На місці авіакатастрофи у Тверській області РФ знайдено рештки всіх 10 осіб, що перебували на борту літака Пригожина

Ворог поцілив ракетою по Дніпру

Уночі 24 серпня російські загарбники вдарили ракетами по Дніпру. Унаслідок цього є поранені. Водночас вибухи лунали й у Донецьку, після чого в місті зайнявся один із магазинів у центральному районі. Між тим, завершилася пошукова операція на місці падіння літака ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, рятувальники знайшли рештки десяти тіл. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 24 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Ракетний удар по Дніпру

Уночі в низці регіонів України оголошувалася повітряна тривога через ракетну загрозу. У цей час у Дніпрі прогриміла серія вибухів.

Згодом влада Дніпропетровщини повідомила про влучання ворожого снаряду по обласному центру. Унаслідок цього є постраждалі. На місці працюють усі екстрені служби.

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«Бавовна» в Донецьку

Уночі 24 серпня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Після цього в центрі міста виникла пожежа на території магазину в районі проспекту Панфілова. Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Типичный Донецк».

Крім того, під обстріл нібито потрапила лікарня Вишневського.

У мережі з’явилися відео, зняті мешканцями Донецька, на яких чути вибухи в місті.

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Завершилася пошукова операція на місці падіння літака Пригожина

Завершено пошукову операцію на місці падіння бізнес-джету Embraer-135, який перевозив ватажка приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомило російське інформаційне агентство «Інтерфакс».

На місці авіакатастрофи знайдено рештки всіх 10 осіб, що перебували на борту літака. Серед них був і Євген Пригожин.

Ким були пасажири розбитого літака Пригожина

Росавіація підтвердила, що на борту розбитого літака ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина було десятеро осіб. Список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135 (EBM-135BJ) оприлюднений на сторінці Росавіації в Telegram.

На борту були такі пасажири: Сергій Пропустін, Євген Макарян, Олександр Тотмін, Валерій Чекалов, Дмитро Уткін, Микола Матусєєв та Євген Пригожин.

Екіпаж літака: командир Олексій Левшин, другий пілот Рустам Карімов та бортпровідниця Крістіна Распопова.

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За даними російського РБК, Сергій Пропустін, Олександр Тотмін та Євген Макарян є бойовиками ПВК «Вагнер». А Валерій Чекалов та Дмитро Уткін – заступники Пригожина.

Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вручили відзнаки глави держави «Національна легенда України».

Цьогоріч лауреатами стали восьмеро людей: військовий Дмитро «Да Вінчі» Коцюбайло (посмертно), нейрохірург Андрій Сірко, волонтерка Ірина Гук, волонтер Фумінорі Цучіко, тренерка з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна (посмертно), журналіст Андрій Цаплієнко, енергетик Володимир Летенко та музикант Тарас Петриненко.