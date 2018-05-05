Знайшлися батько і маленька дитина, які зникли у Києві 30 квітня

Чоловік з дитиною зник після конфлікту у сім'ї

Чоловік і його двохрічна дочка, які 30 квітня у Києві після прогулянки зникли, знайшлися за 165 км від Києва. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. «Як виявилося, в ході сімейного конфлікту батько після прогулянки поїхав з малятком в село за 165 км від Києва», - йдеться в повідомленні. Увечері 4 травня дівчинку повернули матері.



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Чоловік з дитиною зник після конфлікту у сім'ї

Чоловік і його двохрічна дочка, які 30 квітня у Києві після прогулянки зникли, знайшлися за 165 км від Києва.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«Як виявилося, в ході сімейного конфлікту батько після прогулянки поїхав з малятком в село за 165 км від Києва», - йдеться в повідомленні.

Увечері 4 травня дівчинку повернули матері.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 травня, у соцмережі повідомили про зникнення батька з донькою. Було надано їхні фото та орієнтири.