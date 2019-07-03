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    Знайти свої евакуйовані автомобілі кияни зможуть онлайн

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    Знайти свої евакуйовані автомобілі кияни зможуть онлайн

    Інспектори з паркування вноситимуть дані про транспорт та адресу штрафмайданчика на сайт системи «Майно»

    У системі «Майно» з’явився інформаційний шар з даними про штрафи за неправильне паркування та адресу штраф майданчика, куди евакуйовано автомобіль. Про це повідомив голова Департаменту інформаційних технологій КМДА Юрій Назаров у Facebook.

    «Відтепер знайти евакуйоване авто можна онлайн… У системі «Майно» з'явився 44-й інформаційний шар з даними про штрафи за паркування. Це означає, що знайти евакуйований транспорт стане значно легше!» - написав він.

    Назаров пояснив, як це виглядатиме: «Інспектори виписуватимуть штрафну квитанцію на неправильно припаркований автомобіль та на місці вноситимуть дані про транспорт та адресу штрафмайданчика на сайт системи «Майно».

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    Крім того, зазначив Назаров, онлайн-реєстрація штрафів розвантажить операторів та дозволить їм працювати швидше та якісніше.

    Ознайомитись із шаром «Штрафи за паркування» можна тут.

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    Нагадаємо, з 26 квітня на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

    24 червня Кличко показав відео, як працюють у столиці інспектори з паркування

    В інтерв’ю «Главкому» мер повідомив, що незабаром у Києві почнуть карати водіїв за паркування на тротуарах та в інших заборонених місцях. 

    Із 1 липня 2019 року у Києві почали діяти паркувальні талони нового зразка.

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