На вулицях Києва з'явилися інспектори з паркування



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Інспектори наразі працюють у тестовому режимі Фото: Дмитро Давтян, Facebook

Завданням інспекторів наразі є попередження водіїв про порушення

На вулицях Києва у тестовому режимі з п’ятниці почали працювати інспектори з паркування.

Про це повідомив у Facebook заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Завданням інспекторів наразі є попередження водіїв про порушення. Пізніше інспектори зможуть також виписувати штрафи та ініціювати евакуацію автопорушника на штрафмайданчик.

«За кілька тижнів ми презентуємо перші результати їх роботи та розкажемо більше про функції та повноваження. Працюємо, щоб зробити Київ комфортнішим!», - написав Давтян.

Нагадаємо, 1 жовтня минулого року Київська міська державна адміністрація оголосила конкурс на посади інспектора з паркування. Орієнтовна зарплата інспекторів - 10 тисяч гривень.

Станом на середину квітня в Києві налічувалося тільки 10 інспекторів, які повинні притягати порушників до відповідальності.