Від сьогодні у Києві введено в обіг нові паркувальні талони: ціна і де купити (фото)



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Талони нового зразка вже в продажу

Із 1 липня 2019 року у Києві починають діяти паркувальні талони нового зразка. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян.

«Змінився колір паркувальних талонів, розташування номерів зон (або кварталу) та додаткової інформації. Ступені захисту – голограма та унікальний ідентифікацій номер», – розповів він.

Придбати талони можна:

онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс КП «ГІОЦ»;

онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс Portmone;

у кіосках «Союздрук», перелік адрес – за посиланням;

безпосередньо в офісі КП «Київтранспарксервіс», телефон для довідок: (044) 383-20-37.

Талон на місяць для всіх зон коштує 630 грн, у II та III зоні – 441 грн, у III зоні – 315 грн. Абонемент на квартал – 1465 грн з можливістю користування будь-якого паркувального майданчика підприємства протягом трьох місяців.

Правила використання паркувального талону: у вільну графу на лицьовій стороні заповнити державний номер транспортного засобу та покласти талон у салоні авто на видноті (на панель під лобове скло або скористуватись утримувачем і закріпити на дзеркалі заднього виду).

Нагадаємо, з 26 квітня на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

24 червня Кличко показав відео, як працюють у столиці інспектори з паркування.

В інтерв’ю «Главкому» мер повідомив, що незабаром у Києві почнуть карати водіїв за паркування на тротуарах та в інших заборонених місцях.

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