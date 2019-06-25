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    Коли почнуть карати за паркування на тротуарах у Києві? Кличко назвав строки

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    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що&nbsp;<span>скоро тих, хто порушує правила паркування, будуть карати гривнею</span> - Коли почнуть карати за паркування на тротуарах у Києві? Кличко назвав строки
    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що скоро тих, хто порушує правила паркування, будуть карати гривнею
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    «Йде етап сертифікації спеціальних пристроїв, які фіксуватимуть порушення», - пояснив міський голова

    Незабаром у Києві почнуть карати водіїв за паркування на тротуарах та в інших заборонених місцях. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив мер Києві Віталій Кличко.

    За його словами, у київської влади поки немає важелів впливу, щоб штрафувати безвідповідальних водіїв і евакуювати автівки.

    «Був поданий законопроект до Верховної Ради, який два роки розглядався. Нарешті ухвалили, його підписав президент. І коли ми вже раділи і були готові робити все, щоб евакуйовувати автівки, виникла нова перепона: у законі прописано, що кожна евакуація чи штрафування фіксується сертифікованими пристроями. Почався етап сертифікації спеціальних пристроїв, і знову все зависло», - розповів Кличко про перепони у введенні в дію закону про паркування.

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    Він висловив надію, що приблизно через місяць у Києві почнуть евакуювати автомобілі з тротуарів. «Я сподіваюсь, що через місяць вже почнемо евакуювати і виписувати штрафи. Спочатку це буде центр міста і далі будемо рухатися до околиць», - сказав мер.

    Він нагадав, що зараз у Києві вже працюють інспектори, які залишають недбалим водіям попередження і пам’ятку про правила паркування в столиці.

    Як повідомлялося, 24 червня Кличко показав відео, як працюють у столиці інспектори з паркування. «На вулиці Києва вже вийшли інспектори з паркування. Вони виявляють автівки, припарковані на зупинках громадського транспорту чи у зоні дії знаку про заборону паркуватися, і поки виписують попередження та проводять з порушниками профілактично-роз'яснювальні бесіди або залишають пам’ятку про правила паркування в столиці. Однак зовсім скоро тих, хто порушує правила паркування, будуть карати гривнею», - написав мер.

    Кличко зазначив, що максимальний штраф становитиме 510 гривень. Авто ж відправлятимуть на штрафмайданчик

    Нагадаємо, з 26 квітня на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

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