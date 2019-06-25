Коли почнуть карати за паркування на тротуарах у Києві? Кличко назвав строки



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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що скоро тих, хто порушує правила паркування, будуть карати гривнею Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Йде етап сертифікації спеціальних пристроїв, які фіксуватимуть порушення», - пояснив міський голова

Незабаром у Києві почнуть карати водіїв за паркування на тротуарах та в інших заборонених місцях. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив мер Києві Віталій Кличко.

За його словами, у київської влади поки немає важелів впливу, щоб штрафувати безвідповідальних водіїв і евакуювати автівки.

«Був поданий законопроект до Верховної Ради, який два роки розглядався. Нарешті ухвалили, його підписав президент. І коли ми вже раділи і були готові робити все, щоб евакуйовувати автівки, виникла нова перепона: у законі прописано, що кожна евакуація чи штрафування фіксується сертифікованими пристроями. Почався етап сертифікації спеціальних пристроїв, і знову все зависло», - розповів Кличко про перепони у введенні в дію закону про паркування.

Він висловив надію, що приблизно через місяць у Києві почнуть евакуювати автомобілі з тротуарів. «Я сподіваюсь, що через місяць вже почнемо евакуювати і виписувати штрафи. Спочатку це буде центр міста і далі будемо рухатися до околиць», - сказав мер.

Він нагадав, що зараз у Києві вже працюють інспектори, які залишають недбалим водіям попередження і пам’ятку про правила паркування в столиці.

Як повідомлялося, 24 червня Кличко показав відео, як працюють у столиці інспектори з паркування. «На вулиці Києва вже вийшли інспектори з паркування. Вони виявляють автівки, припарковані на зупинках громадського транспорту чи у зоні дії знаку про заборону паркуватися, і поки виписують попередження та проводять з порушниками профілактично-роз'яснювальні бесіди або залишають пам’ятку про правила паркування в столиці. Однак зовсім скоро тих, хто порушує правила паркування, будуть карати гривнею», - написав мер.

Кличко зазначив, що максимальний штраф становитиме 510 гривень. Авто ж відправлятимуть на штрафмайданчик

Нагадаємо, з 26 квітня на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

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