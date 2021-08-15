Національний театр Франка відкриває новий сезон: чим дивуватимуть глядачів

102-й сезон має стати «сезоном відкриттів» європейських авторів

Київський Національний театр імені Івана Франка, який історично називають «першою сценою України», 20 серпня відкриє 102-й сезон.

Розпочнуть із вистави «Украдене щастя» за класичною п'єсою Івана Франка у постановці головного режисера театру Дмитра Богомазова.

Прем’єра нового сезону – постановка п’єси за мотивами твору Генріха Манна

А найперша прем’єра нового сезону столичних франківців призначена на 23 вересня. Це теж вистава Дмитра Богомазова «Співай, Лоло, співай!» – постановка п’єси українського автора Олександра Чепалова, написаної за мотивами роману Генріха Манна «Вчитель Гнус, або кінець одного тирана».

Як розповів «Главкому» Дмитро Богомазов, «Лола» на франківський сцені не буде копією його ж легендарної постановки в Театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра. Це скоріше римейк – нова музика, пісні, оновлене візуальне рішення. Оскільки велика сцена Театру Франка передбачає і нові художні можливості у трактуванні сюжету Генріха Манна, відомого багатьом за культовим фільмом «Блакитний янгол» з Марлен Дітріх у головній ролі.

У франківців головну героїню Лолу за чергою гратимуть дві популярні актриси – Ксенія Жданова та Дарія Легейда. У прем'єрі також задіяні:Богдан Бенюк, Олександр Ярема, Дмитро Чернов, Олександр Печериця, Віталій Ажнов, Олександр Бегма та інші.

На національній сцені уперше з’являться твори низки європейських авторів

Як повідомили «Главкому» у Національному театрі імені Івана Франка, новий 102-й сезон має стати «сезоном відкриттів» європейських авторів, твори яких вперше з’являться на нашій національній сцені. Це, насамперед, сербський драматург Душан Ковачевич, творчий союзник Еміра Кустуриці (спільний фільм «Андеграунд»). Так, п’єсу Ковачевича «Родован Третій» згодом презентує режисер Юрій Одинокий. Над твором польського автора Тадеуша Доленга Мостовича «Кар' єра Никодима Дизми» працює режисер Дмитро Чирипюк.

А вже у листопаді франківці заінтригують новим оригінальним сценічним прочитанням класичної української п’єси Івана Карпенка-Карого «Безталанна». Режисер Національного театру Іван Уван Уривський об'єднав у роботі молодих зірок (Марина Кошкіна, Акмал Гурезов, Христина Федорак, інші) і визнаних майстрів франківської сцени (Олексій Богданович, Ірина Дорошенко, Олег Стальчук, Наталія Корпан).

Чекатимуть на великій сцені і нову виставу від успішного молодого режисера Давида Петросяна. Подейкують, що це може бути одна з великих комедій Мольєра (незабаром світ відзначатиме 400-річчя Мольєра, автора «Тартюфа», «Скупого», «Уявно хворого» та інших хітів світової драматургії).

Великий фестивальний тур – куди поїдуть франківці

Уже з вересня Театр Франка розпочне свій великий фестивальний тур:будуть і українські міста, і Європа.

Як розповів «Главкому» директор-художній керівник Національного театру Михайло Захаревич, франківці постійно отримують запрошення на різні театральні фестивалі, українські та європейські, іноді доводиться навіть обирати – куди їхати, а із чим зачекати.

Також у вересні театр Франка презентує свій хіт – виставу «Трамвай «Бажання» (реж. Іван Уривський) на українських фестивалях «Мельпомена Таврії» та «Коломийські представлення». З низкою інших фестивалів, зокрема й у Литві та Молдові, поки тривають перемовини.

А вже у жовтні наш український театр чекатимуть у Будапешті, на престижному європейському міжнародному театральному фестивалі МІТЕМ з виставою «Лимерівна» (режисер Іван Уривський) за п'єсою українського класика Панаса Мирного.

У новому сезоні вшанують Богдана Ступку

27 серпня, з нагоди 80-чіччя з дня народження Богдана Ступки, франківці зіграють виставу, присвячену пам’яті великого українського актора, – «Пер Гюнт» Генріка Ібсена з Остапом Ступкою і Наталією Сумською у головних ролях.

Олег Вергеліс, для «Главкома»



