80-річчя Богдана Ступки. Київ вшановує пам'ять видатного актора (програма)

27 серпня відкриють меморіальну дошку Богданові Ступці

Сьогодні, 27 серпня, легендарному актору Богдану Ступці виповнилося б 80 років. У Києві відбудеться низка заходів зі вшанування пам’яті видатного актора.

Зокрема, 27 серпня відкриють меморіальну дошку Богданові Ступці. З’явиться пам’ятка на будинку, де жив актор – на вулиці Заньковецької, 3/1. На урочистостях очікують президента України Володимира Зеленського, а також рідних, друзів та колег митця. Стартує відкриття об 11:00.

Захід відкриється перформансом з капелюхами у супроводі голосів з вистав Богдана Ступки. Капелюхи – невід’ємна частина образу Богдана Сильвестровича, дорогою до театру, він любив вітатись з людьми, знімаючи на знак пошани капелюха.

Також 27 серпня на сцені Національного театру імені Івана Франка гратимуть виставу режисера Івана Уривського «Пер Гюнт», присвячену пам'яті Богдана Ступки. Актор у свій час мріяв про постановку п’єси Генріка Ібсена на сцені рідного театру. У головній ролі буде Остап Ступка.

Крім того, 28 серпня у Національному музеї Тараса Шевченка розпочне роботу експозиція «Код Ступки». Тут представлять унікальні портрети великого актора роботи знаменитих українських художників: Івана Марчука, Андрія Александровича-Дачевського, Ольги Петрової, Михайла Химича. Триватиме виставка до 10 вересня.

Ініціаторами ювілейних заходів є продюсерка Ірина Батько-Ступка та «Фонд Богдана Ступки».

За її словами, є наміри присвоїти ім’я Богдана Ступки скверу по вулиці Михайла Коцюбинського. 2.

«Коли говорили щодо перейменування вулиці, всі вулиці, які є поруч, де Богдан Сильвестрович жив та гуляв, мають історичну основу. Перейменовувати їх було б неправильно, – зазначила Ірина Батько-Ступка. – Ми дізналися, що скверу Чкалову хочуть дати ім’я мецената Чикаленка, який займався освітою. Ініціатори пішли нам назустріч. Є ідея зробити сквер Чикаленка біля Києво-Могилянської академії, де Сковорода, освіта. А сквер імені Чкалова назвати іменем Ступки. Там є фонтан, такий самий, як і біля театру Франка. В цьому місці зустрічалося чимало письменників, яких знав Богдан Сильвестрович. Там гарно буде виглядати саме мистецький сквер. Де замість пам’ятника може бути сцена, на якій гратимуть музиканти, показуватить кіно, виставки, камерні вистави. І таким чином захистити сквер від забудовників».

Наразі в межах фонду готується до виходу книга-альбом, присвячена акторові – «Я, Богдан».

Раніше на масштабному муралі на станції метро «Осокорки» з'явилося зображення видатного українського актора Богдана Ступки.

Нагадаємо, Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в смт Куликів. Видатний актор і лауреат Шевченківської премії помер 22 липня 2012 року. Герой України похований на центральній алеї Байкового цвинтаря.

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