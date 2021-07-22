Дев'ять років з дня смерті Богдана Ступки. Найвлучніші цитати великого митця (фото)

Ступка зіграв понад 100 ролей у кіно та понад 50 на сцені

22 липня 2012-го року обірвалося життя видатного українського актора театру та кіно Богдана Ступки. Цього року неперевершеному маестро виповнилося б 80.

З 1999 по 2001 роки Ступка був міністром культури України. З 2001 був на посаді керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в Києві.

Актор зіграв понад 100 ролей у кіно та понад 50 на сцені.

Дебютна роль Ступки – Орест Дзвонар у фільмі Юрія Іллєнка «Білий птах з чорною ознакою» (1971).

У списку ролей Богдана Ступки багато історичних постатей: гетьмани Іван Брюховецький («Чорна рада»), Іван Мазепа («Молитва за гетьмана Мазепу»), Богдан Хмельницький («Вогнем і мечем»), а також Чингісхан («Таємниця Чингісхана») та багато інших.

Зіграв головну роль у фільмі російського режисера Володимира Бортка «Тарас Бульба», прем'єра якого відбулася у 2009 році.

Давайте згадаємо найпромовистіші цитати великої людини і митця.

«Я не люблю війну, тому що з дитинства боюся стрільби. Мені було всього три роки, але я добре її пам’ятаю. Пам’ятаю, як німці давали дітям шоколад. Як попереджали: зараз тут почнеться битва, йдіть з будинків. І тепер все життя мене переслідує страх. Цей страх іноді змушував мене битися, йти проти великих людей. Можливо, саме через нього я і пішов у кіно. Адже в кіно ти легко можеш сховатися — це не ти, це завжди хтось інший».

«Роби справу чесно, з душею — і твоє до тебе прийде… Але це не означає, що вже завтра з’являться золоті гори».

«Господу Богу все добре вдалося — і народження людини, і юність, і зрілість. А ось старість — ні. Ідеш по вулиці, а ноги підкошуються. І думаєш: ще недавно бігав, куди все поділося? Адже в людині тільки тіло старіє, а душа залишається молодою».

«Мені всі кажуть: «Богдане, ти збожеволів на своїх українцях». А я ось недавно з’ясував, що сім’я Фрейда була родом з України, з містечка Тисмениця. Поїхав туди. Ось, кажу, адже Фрейд з ваших місць! А вони без поняття. Сидять всі й норкові шуби шиють …»

«Шекспір сказав: «Світ — театр і ми всі в ньому актори». А Сковорода ще доповнив, сказав: «І кожен грає ту роль, на яку його поставили». Я думаю, це правильно».

Додамо, що комісія підтримала звернення благодійної організації «Благодійний фонд «Богдана Ступки» щодо встановлення меморіальної дошки на честь видатного українського актора театру і кіно, Героя України Богдана Ступки на фасаді будинку, де він жив, – на вулиці Заньковецькій, 3/1.