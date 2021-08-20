У Броварах горить багатоповерхівка (відео)

Поки невідомо, чому загорівся будинок

Вогонь охопив дах будинку

У Броварах на Київщині сталася пожежа у багатоповерхівці. Через займання квартири на останньому поверсі вогонь перекинувся на весь дах будинку. Про це інформує ДСНС України.

Наразі на місці пожежі працюють рятувальники ДСНС, медики швидкої та поліцейські. Внаслідок чого сталося займання, наразі невідомо.

Попри присутність численних сил надзвичайників, вогонь поки не можуть локалізувати.

Як стверджують очевидці, пожежа почалася на останньому, п’ятому поверсі будинку на вулиці Гагаріна, 11 у центрі Броварів. Вогонь за лічені хвилини розповсюдився по всьому даху багатоповерхівки.

Будинок, який охопило вогнем, під'єднаний до газопостачання. Втім, працівники міськгазу прибули на місце події останніми з всіх оперативних служб.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Мешканців евакуювали.

На допомогу рятувальникам з Броварів для ліквідації вогню вирушили вогнеборці з Києва.

Причини загоряння з'ясовуватимуть поліцейські.

Нагадаємо, сьогодні у с. Запрудка Іванківської селищної територіальної громади Вишгородського району сталася масштабна пожежа на пилорамі.

Раніше, у середу, 18 серпня, ввечері сталась пожежа у 9-поверховому житловому будинку на проспекті Шухевича, 30, що у Дніпровському районі столиці.

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