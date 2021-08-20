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    Ухвалення Україною закону про перехідний період на Донбасі означатиме вихід Києва з Мінських угод – Путін

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    Путін сказав про це у розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель - Ухвалення Україною закону про перехідний період на Донбасі означатиме вихід Києва з Мінських угод – Путін
    Путін сказав про це у розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель
    Фото з відкритих джерел

    Президент РФ звинуватив Україну в тому, що Київ «відмовився від мирного вирішення конфлікту»

    Набуття чинності внесеного українським Кабміном до Верховної Ради законопроєкту про перехідний період на Донбасі означатиме односторонній вихід Києва з Мінських домовленостей, заявив у п'ятницю президент РФ Володимир Путін. Про це пише Інтерфакс-Україна.

    «Сьогодні я поінформував пані федерального канцлера (ФРН) про те, що внесений черговий проєкт закону урядом України. І якщо цей закон буде ухвалено..., це означатиме фактичний вихід України в односторонньому порядку з мінського процесу», – сказав Путін на пресконференції за підсумками переговорів з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.

    «Фактично, я хочу наголосити – досить подивитися висловлювання перших осіб держави, це говорить про те, що (Київ) не збирається виконувати мінські домовленості», – заявив Путін.

    Він також заявив, що в ході сьогоднішніх переговорів вони з Меркель висловили стурбованість зростанням напруги на лінії зіткнення. За словами Путіна, через дії влади України створюється враження, що Київ відмовився від мирного вирішення конфлікту, і він попросив Меркель під час візиту до Києва 22 серпня вплинути на українську сторону.

    «У зв'язку з цим ще раз просимо пані федерального канцлера, зокрема і з урахуванням майбутнього візиту до Києва, вплинути на українську сторону в плані виконання всіх узятих раніше на себе зобов'язань», – сказав Путін.

    Нагадаємо, 9 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про основи державної політики перехідного періоду» (зареєстровано за №5844).

    Законопроєкт передбачає, що вибори на деокупованих територіях України можуть проводитися тільки в разі можливості забезпечення недопущення протиправного втручання у виборчий процес, зокрема з боку Російської Федерації.

    Згідно із законопроєктом, серед умов проведення виборів – дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі, а також дотримання виборчих прав внутрішньо переміщених осіб. Законопроєкт передбачає, що вибори на цих територіях можливі при забезпеченні свободи передвиборної агітації, рівного доступу до засобів масової інформації та відновлення українського теле- і радіомовлення, вільного обігу українських друкованих засобів масової інформації.

    Одна з вимог законопроєкту – безпечні умови діяльності і безперешкодна участь у виборчому процесі офіційних спостерігачів, зокрема від Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ), інших міжнародних організацій та іноземних держав.

    Документ пропонує ввести в законодавство такі терміни, як «перехідний період», «деокуповані території», «тимчасова окупація», «окупаційні сили і окупаційні служби Російської Федерації», «контактна лінія», закріплення на законодавчому рівні за Російською Федерацією статусу «держави-агресора».

    Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель 22 серпня прибуде до Києва. Також раніше стали відомі деталі візиту Меркель в Україну.

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    Теги: ОБСЄ Київ вибори Ангела Меркель Путін закон президент окупація
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    Ухвалення Україною закону про перехідний період на Донбасі означатиме вихід Києва з Мінських угод – Путін