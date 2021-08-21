У Києві на репетиції параду зламався танк

Через поломку танка довелося призупинити репетицію, розповіли у ДСНС

У Києві 20 серпня на другій репетиції військового параду до Дня Незалежності в одного з танків сталася поломка – було зафіксовано протікання палива в бачку. На місце інциденту прибули співробітники ДСНС. Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі «PavlovskyNews».

Рідина нагадувала бензин. Військові намагалися усунути протікання і полагодити несправність, відкрили корпус бойової машини, пробували «реанімувати» танк.

Втім, пізніше було вирішено взяти БМ на буксир за допомогою спецтехніки, і відвезти, щоб не блокувати рух колони в ході репетиційних заходів.

Хоча біля танка і бачили пожежний автомобіль, як уточнили в ДСНС Києва, насправді їхні співробітники до ліквідації події за фактом не залучали, передає «Сьогодні».

«Ще одна НП сталася на проспекті Перемоги, там закипів двигун в танку. Пожежники надали допомогу у вигляді каністри води. Загоряння при цьому не було», – розповіли рятувальники.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 серпня, під час репетиції параду в Києві військові виконали «кричалку» зі словами, що «Путін – х#йло».

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