  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві на репетиції параду зламався танк

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З танка на вулиці витекло пальне - У Києві на репетиції параду зламався танк
    З танка на вулиці витекло пальне
    Фото t.me/pavlovskynews

    Через поломку танка довелося призупинити репетицію, розповіли у ДСНС

    У Києві 20 серпня на другій репетиції військового параду до Дня Незалежності в одного з танків сталася поломка – було зафіксовано протікання палива в бачку. На місце інциденту прибули співробітники ДСНС. Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі «PavlovskyNews».

    Рідина нагадувала бензин. Військові намагалися усунути протікання і полагодити несправність, відкрили корпус бойової машини, пробували «реанімувати» танк.

    photo_2021-08-20_16-05-35

    Втім, пізніше було вирішено взяти БМ на буксир за допомогою спецтехніки, і відвезти, щоб не блокувати рух колони в ході репетиційних заходів.

    Хоча біля танка і бачили пожежний автомобіль, як уточнили в ДСНС Києва, насправді їхні співробітники до ліквідації події за фактом не залучали, передає «Сьогодні».

    «Ще одна НП сталася на проспекті Перемоги, там закипів двигун в танку. Пожежники надали допомогу у вигляді каністри води. Загоряння при цьому не було», – розповіли рятувальники.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 20 серпня, під час репетиції параду в Києві військові виконали «кричалку» зі словами, що «Путін – х#йло».

    Читайте також:
    Теги: ДСНС бензин машини військові ремонт автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві на репетиції параду зламався танк