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    Зухвале пограбування ювелірного магазину у Києві: з'явилися фото нападу зсередини

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    Грабіжники у магазині-ломбарді - Зухвале пограбування ювелірного магазину у Києві: з'явилися фото нападу зсередини
    Фото: «Київ оперативний»
    Грабіжники у магазині-ломбарді

    Грабіжники вкрали товар і гроші на загальну суму близько 5 мільйонів гривень

    Паблік «Київ оперативний» опублікував фото з ювелірного магазину по вулиці Щербаківського, 45 у Києві, який у неділю ввечері пограбували троє невідомих.

    Щойно зловмисники зайшли у магазин-ломбард, вони кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси та втекли на темно-синьому «Пежо».

    Згодом автомобіль спалили у гаражному кооперативі на Нечай-Левицького, 1. Від отриманих травм, охоронець 1061 року народження помер на місці.

    Як додає «Інформатор» з посиланням на свідка інциденту, він чув близько п'яти пострілів. А інший очевидець додав, що стріляли з різної зброї.

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    Зухвале пограбування ювелірного магазину у Києві: з'явилися фото нападу зсередини
    Зухвале пограбування ювелірного магазину у Києві: з'явилися фото нападу зсередини
    Зухвале пограбування ювелірного магазину у Києві: з'явилися фото нападу зсередини
    Зухвале пограбування ювелірного магазину у Києві: з'явилися фото нападу зсередини
    Зухвале пограбування ювелірного магазину у Києві: з'явилися фото нападу зсередини
    Зухвале пограбування ювелірного магазину у Києві: з'явилися фото нападу зсередини

    Також дирекція магазину заявила, що грабіжники вкрали товар і гроші на загальну суму близько 5 мільйонів гривень.

    У столиці введено спеціальні оперативні плани для розшуку та затримання зловмисників.

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