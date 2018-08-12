У Києві невідомі пограбували ломбард і застрелили охоронця



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Місце збройного нападу

Троє чоловіків у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси та втекли

У Києві неподалік станції метро «Нивки» троє чоловіків пограбували ломбард та застрелили його охоронця.

Про це у неділю ввечері повідомляє прес-служба столичної поліції у Facebook.

«Зі слів свідків, троє чоловіків у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси та втекли на темно-синьому «Пежо». У столиці введено спеціальні оперативні плани для розшуку та затримання зловмисників», – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що від отриманих травм охоронець помер.

Повідомлення про напад на вулиці Щербаківського надійшло о 20:00. На місці працюють патрульні поліцейські, кінологи, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативні групи.

Також поліцейські знайшли підпалений автомобіль «Пежо» на території гаражного кооперативу на вулиці Нечуя-Левицького.

Нагадаємо, 6 серпня на вулиці Здолбунівській у Києві невідомі скоїли розбійний напад і забрали з авто приблизно 2 млн гривень.