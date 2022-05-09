Зупинку київської кільцевої електрички на Дарниці перенесено на зручніше місце

Нова зупинка на сьомій та восьмій коліях вокзалу

Вокзал має облаштований підземний перехід на випадок повітряної тривоги

Тепер київська кільцева електричка матиме ще зручнішу зупинку на станції Дарниця – не в приміському тупику, до якого йти пішки вздовж недобудови, а на сьомій та восьмій коліях вокзалу. Про це повідомили на сторінці «Укрзалізниці» у Facebook.

Таке розташування набагато зручніше для пересадки з поїздів далекого сполучення, Інтерсіті та приміських електропоїздів, зазначає перевізник.

«Це значно покращить доступність міської електрички з боку Алматинської для мешканців Нової Дарниці та ДВРЗ», – йдеться у повідомленні.

Також новий вокзал має облаштований підземний перехід на випадок повітряної тривоги.

«Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційного поїзда на понеділок, 9 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Нагадаємо, увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України.