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    Зупинку київської кільцевої електрички на Дарниці перенесено на зручніше місце

    Нова зупинка на&nbsp;сьомій та восьмій коліях вокзалу - Зупинку київської кільцевої електрички на Дарниці перенесено на зручніше місце
    Нова зупинка на сьомій та восьмій коліях вокзалу
    фото: «Укрзалізниця»

    Вокзал має облаштований підземний перехід на випадок повітряної тривоги

    Тепер київська кільцева електричка матиме ще зручнішу зупинку на станції Дарниця – не в приміському тупику, до якого йти пішки вздовж недобудови, а на сьомій та восьмій коліях вокзалу. Про це повідомили на сторінці «Укрзалізниці» у Facebook.

    Таке розташування набагато зручніше для пересадки з поїздів далекого сполучення, Інтерсіті та приміських електропоїздів, зазначає перевізник.

    «Це значно покращить доступність міської електрички з боку Алматинської для мешканців Нової Дарниці та ДВРЗ», – йдеться у повідомленні.

    Також новий вокзал має облаштований підземний перехід на випадок повітряної тривоги.

    «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційного поїзда на понеділок, 9 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

    Нагадаємо, увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України.

    Теги: росія окупанти Київ війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    Зупинку київської кільцевої електрички на Дарниці перенесено на зручніше місце