«Укрзалізниця» призначила один додатковий евакуаційний рейс
Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись
«Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 8 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс. Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Евакуаційний поїзд на 8 травня:
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нещодавно «Укрзалізниця» виявила чотирьох колаборантів серед своїх службовців.
Нагадаємо, увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» також попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.