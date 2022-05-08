«Укрзалізниця» призначила один додатковий евакуаційний рейс на сьогодні

Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись

«Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 8 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Евакуаційний поїзд на 8 травня:

16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нещодавно «Укрзалізниця» виявила чотирьох колаборантів серед своїх службовців.

Нагадаємо, увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» також попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.