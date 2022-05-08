  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Укрзалізниця» призначила один додатковий евакуаційний рейс

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; призначила один додатковий евакуаційний рейс на сьогодні - «Укрзалізниця» призначила один додатковий евакуаційний рейс
    «Укрзалізниця» призначила один додатковий евакуаційний рейс на сьогодні
    фото з відкритих джерел

    Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись

    «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 8 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

    Евакуаційний поїзд на 8 травня:

    • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

    В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

    Нещодавно «Укрзалізниця» виявила чотирьох колаборантів серед своїх службовців.

    Нагадаємо, увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» також попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрзалізниця» призначила один додатковий евакуаційний рейс