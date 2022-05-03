Окупанти вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України

Серед залізничників та пасажирів, за оперативною інформацією, постраждалих немає

Затримано 14 пасажирських поїздів

Увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Про це повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Серед залізничників та пасажирів, за оперативною інформацією, постраждалих немає.

Затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них вже поїхали, решта поїдуть протягом двох годин.

«Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги», – повідомив Камишін.

Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.

«Укрзалізниця» радить слідкувати за офіційними повідомленнями та не виходити із сховищ під час сигналу тривоги.

«Нагадаємо, оперативний перелік затримок публікується на uz-vezemo.com», – додали в УЗ.

Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

Ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина.

Нагадаємо, увечері 3 травня росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття. Про приліт ракети у один із гірських районів краю повідомив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.



